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Şüpheyle durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

Balıkesir’de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği motosiklet sürücüsü kaçtı. Kovalamaca sonucu sürücü yakalanırken motosiklet çalıntı çıktı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:24
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Şüpheyle durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

Şüpheyle durdurulan motosiklet çalıntı çıktı
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İHA
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık olayları ile ilgili amansız mücadelesi sürüyor. Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan plakasız motosikletten şüphelenen polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

Durdurulan elektrikli motosikletin yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak Ceyhun K. (25) gözaltına alındı.

Motosiklet, sahibi İ.B.'ye (49) teslim edilirken, şüpheli kişinin ise yapılan incelemesinde 10 adet motosiklet hırsızlığı, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve hırsızlık olayları ile ilgili suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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