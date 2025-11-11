Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun perşembe günü yapılacak toplantısının ertelendiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, 13 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı, kahraman Mehmetçiklerimizi taşıyan askeri kargo uçağımızın Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan’da düşmesi nedeniyle ertelenmiştir.

Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 6 Kasım'da yapılması beklenen 17. toplantısı 13 Kasım'a ertelenmişti.