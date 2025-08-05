Süreç toplantısı sona erdi! Bir sonraki toplantının tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süreç toplantısı sona erdi! Bir sonraki toplantının tarihi belli oldu

Süreç komisyon toplantısı sona erdi. Meclis'teki ilk toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Bir sonraki toplantının ise 8 ağustos Cuma günü saat 14.00'te yapılacağı açıklandı.

TBMM Başkanlığı tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak ismi açıklanan süreç komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

Meclis'teki 2'nci toplantının Cuma günü 14.00'te yapılacağı belirtildi.

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Toplantıda usul ve esaslar görüşüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açılış konuşmasında "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" dedi.

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