Süreç toplantısı sona erdi! Bir sonraki toplantının tarihi belli oldu

TBMM Başkanlığı tarafından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak ismi açıklanan süreç komisyonun ilk toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

Meclis'teki 2'nci toplantının Cuma günü 14.00'te yapılacağı belirtildi.

Dilipak'tan ağızları açıkta bırakacak iddia... Erken seçimin anahtarı sahte diplomada! Vekiller diken üstünde

Toplantıda usul ve esaslar görüşüldü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açılış konuşmasında "Bu salonda yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Silah bırakma süreci bir pazarlığın sonucu asla değil, milletimizin huzura, birliğe dair kararlılığının sonucudur ve bunun yansımasıdır" dedi.