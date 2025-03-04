Süreçten ses var, görüntü yok!

Hani, anten ayarı yapılırken bazen ses gelir ama görüntü gelmez ya; “Öcalan gelsin, Melis’te konuşsun” diyerek terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, önce Tuncer Bakırhan’ı, sonra Selahattin Demirtaş’ı, son olarak da Ahmet Türk’ü aradığı bildiriliyor. Nedense, her telefonla ilgili haber bir başka gazete veya kanal üzerinden servis ediliyor ama hiçbirinde görüntü yok!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Medya Haber TV’ye şu açıklamayı yaptı: “Sayın Öcalan, 1 Ekim çıkışını önemsiyor, çok değerli buluyor. Oraya da özel bir zaman ayırdı. Sayın Bahçeli’nin tam da bu çağrıdan sonra rolünü oynayabileceğini söyledi. Canlı yayından sonra Bahçeli beni aradı. Tebrik etti. ‘Rahat olun, bu ülkeyi birlikte demokratikleşeceğiz. Demokrasi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Ben durduğum yerdeyim. Demokrasi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım’ dedi.”

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Bahçeli’nin, cezaevinden açıklama yapan ve “Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan… Orta Doğu barışı, tarihi Kürt-Türk barışı için inisiyatif almış bu üç liderin başarılı olabilmeleri için ben elimden gelenin fazlasını yapacağım” diyen Selahattin Demirtaş’ı da telefonla aradığı ve teşekkür ettiği bildirildi.

Selahattin Demirtaş, 1 Mart günü ameliyat olan eşi Başak Demirtaş’ın yanında olmak için Adalet Bakanlığı’ndan izin aldı. Karar yazarı Yıldıray Oğur, bu izin talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiğini; Erdoğan'ın izin verdiğini bildirdi. Bahçeli'nin, Selahattin Demirtaş'ı bu sırada telefonla arayarak “Geçmiş olsun” dediği ve aynı zamanda sürece desteği için de teşekkür ettiği belirtildi.

Bir mahkûm olarak Demirtaş’ın cep telefonu üzerinde değildi herhalde... Yani görüşmenin sağlanması için epey çaba harcanmış olduğu anlaşılıyor!

Gerçekte “Seni başkan yaptırmayacağız” dediği için hapse atıldığı ileri sürülen Demirtaş’ın yeni söylemleri bakalım nasıl olacak?

Derken Ahmet Türk de Halk tv’den İsmail Saymaz’a konuştu. Bahçeli’nin kendisini de telefonla aradığını anlatan Türk, Bahçeli’nin “Umuyoruz her şey güzel geçecek, bu konuda çok mutlu oldum” dediğini söyledi...

Bahçeli’den ses var ama görüntü yok! Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili, doktorları tarafından kamuoyuna net bir bilgi verilmediği için, “Bahçeli aradı, görüştü” veya “Bahçeli’yi aradım, görüştüm” haberleri, halk arasında inandırıcı bulunmuyor... “Telefonla görüşebilen bir kişi, neden görüntü paylaşmıyor?” diye soruluyor... “Erdoğan neden ziyaret etmedi?” diye soruluyor. Kalp ameliyatlarından sonra enfeksiyon riski olur ama, bu hastaların Türkiye’nin gündemine müdahil olacak kadar hareketli olması beklenmez...

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Bu arada, Saros Araştırma, vatandaşlara "Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısından sonra, Cumhur ittifakı’nı ve DEM Parti'yi samimi buluyor musunuz?" diye sordu. Vatandaşların yüzde 66,4'ü "Her iki tarafı da samimi bulmuyorum" dedi.

Tablo buysa, süreç daha başlamadan bitti demektir. Çünkü hiçbir siyasi güç, halkı ikna etmeden herhangi bir projeyi sürdüremez. Kaldı ki tablodan, AKP ve MHP’lilerin çoğunluğunun da “her iki tarafı da samimi bulmuyorum” şıkkını işaret ettiği anlaşılıyor...