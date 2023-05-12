Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi

Sürgünlerin kraliçesi olarak tanınan Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş seçimlerde aday gösterilmemesine rağmen oğlu Dağhan ile birlikte seçim çalışmalarına katıldı ve broşür dağıttı.

Sürgünler Kraliçesi Aysel Sadak aday gösterilmedi ama Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezip oy istedi

Daha önce CHP’den aday olduktan sonra başına gelen sürgünlerle tanınan Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, önümüzdeki seçimlerde yeniden milletvekili aday adayı olacağını açıklamış ancak aday gösterilmemişti.

Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, aday gösterilmemesine rağmen seçimlerde CHP için çalışmaktan geri kalmadı. Oğlunu da yanına alan Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş, kapı kapı dolaşarak broşür dağıttı ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu’na oy istedi.

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SÜRGÜNLER KRALİÇESİ

Gazeteci Aysel Sadak İltaş aday olduğu için TRT'deki işinden edilmiş, daha sonra açtığı davaları ise kazanarak işine geri dönmüştü.

AKP'yi tek başına dize getiren kadın olarak bilenen Aysel Sadak İltaş sürgüne gitmediği doğu ili kalmamıştı.

TRT'den 3 defa işten atılan ancak her defasında mahkeme kararı ile geri dönen İltaş, sonun da Diyanet İşleri'ne atanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da İltaş'ı özellikle Güneydoğu bölgesindeki savaş bölgelerinin hemen dibine göndermişti.

Aysel Sadak İltaş 2015 yılında CHP''den aday oldu. Olayı duyan yöneticiler ''Sen misin aday olan'' dedikten sonra İltaş'ı TRT Haber Dairesi''nden anında TRT Radyo'ya sürüldü. ''Herkesin bir Mesel’i Var'' adlı programı yapmaya başladı.

Programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu'nu davet ettirince program yayından kaldırıldı ve odasını elinden aldılar.

Aysel Sadak İltaş'a tekrardan sürgün yolları görünmüştü.

İltaş'ı Diyanet İşleri Başkanlığı'na gönderdiler. Sürgün yılları tekrardan başlamıştı.

Sürgünde iken içinde Kılıcdaroğlu'nun hayat hikayesinin de yer aldığı programlarını kitap haline getirdi.

Herkesin bir Mesel’i Var adıyla yayınladı.

Seçim için CHP''den aday oluncaya kadar AKP'nin kalesi sayılan TRT'de her türlü mobbing ve baskıya rağmen mücadelesini sürdürdü. Tek başına direndi.

3 sefer mahkemeyi kazanarak tekrar işe döndü.

Aynı zamanda çalıştığı yıllarda TRT Yönetim Kurulu Başkanı'na, Genel Müdüre ve Daire Başkanı'na kendisine baskı ve mobbing yapıldığını anlatan resmi mektuplar gönderdi.

"SİZİ GÜNÜMÜZÜN DENİZ GEZMİŞ’İ OLARAK GÖRÜYORUM"

Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret eden 12 yaşındaki Dağhan, “Seçim Kazanma Projesi”ni kendisine sundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da teşekkür edip, ne olmak istediğini sordu. Dağhan da “Sizi günümüzün Deniz Gezmiş’i gibi görüyorum. Sizi örnek alıp siyasetçi olmak istiyorum.” dedi.



8 YIL ÖNCE TANIŞMIŞLARDI: SİZ ATATÜRK’ÜN OĞLUSUNUZ

Karslı Dağhan 2014 yılından 23 Nisan günü TBMM’sindeki oturumda Denizci üniformasıyla Kılıçdaroğlu’nun dikkatini çekmişti. Dağhan’ı yanına çağırıp kucağına alan Kılçdaroğlu, adını sorduğunda “Dağhan” cevabını alınca “Sen dağların beyi misin” diye sormuş, Dağhan da “Evet siz de Atatürk’ün oğlusunuz” diye yanıt vermişti. Bu diyaloglar o dönem haber olmuştu.



BİR KEZ DAHA YOLLARI KESİŞTİ
Karslı gazeteci Aysel Sadak İltaş’ın oğlu olan 12 yaşındaki 8. Sınıf öğrencisi Dağhan, 9 yıl sonra bir proje hazırlayarak, Kılıçdaroğlu’na sundu.



“Seçim kazanma projesi” adı altındaki çalışmasını Kılıçdaroğlu dinleyip aldı. Dağhan’ı kutladı ve tebrik etti. Ne olmak istediğini sorduğunda “İleride sizin gibi haklı ve onurlu bir siyasetçi olmak istiyorum. Kemal Amca sizi, zamanımızın Deniz Gezmiş’i gibi görüyorum. Tek başınıza onurlu başkaldırı içerisindesiniz. Onun için diyorum ki; ‘Kemal Amca gelecek, çocuklar gelecekte gülecek ve adalet gelecek.” dedi.



Kılçdaroğlu''nun Dağhan''ın projesini çok beğendiği öğrenildi.



DAĞHAN''IN PROJESİNDEN AFİŞLER



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