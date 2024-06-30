Suriye anne 2 çocuğu ile birlikte gölette boğuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Suriye anne 2 çocuğu ile birlikte gölette boğuldu

Muğla Yatağan'da suya girmenin yasak olduğunu gösteren tabelanın bulunduğu yerde gölete giren Suriye uyruklu anne ve iki çocuğu boğuldu.

Suriye uyruklu 34 yaşındaki anne Velide Zaza ve çocukları 8 yaşındaki Abdülgani ile 7 yaşındaki Muhammed Nurettin Zaza boğuldu.

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Olay, Yenikarakuyu Mahallesi'ndeki Kazan Göleti'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre Adil Zaza eşi Velide ve çocukları Abdülgani ile Muhammed Nurettin Zaza ile birlikte piknik yapmak için Kazan Göletine gitti. Anne Velide, burada 2 çocuğu ile birlikte 3 metre derinliğindeki suya girdi. Suda çırpınan eşi ve çocuklarını gören baba suya girerek onları kurtarmaya çalıştı.

Başarılı olamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ise kadın ve iki çocuğunun cansız bedenlerini sudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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