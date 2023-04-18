Suriye ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleşiyor

2011 yılından bu yana kopuk olan Suriye-Suudi Arabistan ilişkileri yaşanan gelişmelerden sonra normalleşmeye başlıyor.

Suriye ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleşiyor

Uzun zamandır ikili ilişkileri kopuk olan ve diplomatik düzeyde görüşmeler gerçekleştirmeyen Suriye ile Suudi Arabistan arasındaki buzlar eriyor.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, Suudi diplomasi başkanı Faysal bin Farhane'nin, savaşın başladığı 2011'den bu yana bir Suudi yetkilinin ilk ziyareti için bugün Şam'a gitmesinin beklendiğini duyurdu.

Gerçekleşecek ziyaret için gazeteciler Şam Uluslararası Havaalanına davet edildi. Ziyaret iki ülkenin geleceği açısından önemli bir adım olarak aktarıldı.

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