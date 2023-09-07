Suriye sınırında kanlı kışkırtma!!!

Sınır ötesindeki terör tehdidi farklı alanlardaki kışkırtma ve çatışmalarla büyük gerginlikleri de körüklüyor...

Sadece Güneydoğu'da 1984'ten bu yana şiddeti dayatan PKK'nın yapılanması açısından değil, sıkışan terör unsurlarının Suriye-Irak-Türkiye hattındaki ürkütücü devinimi de dikkat çekiyor...

Çünkü Türkiye içerisinde militan sayısı en alt seviyeye düşürülen, Amanoslar'dan Güneydoğu'ya kadar eylem kabiliyeti iyice zayıflayan, Irak'taki operasyonlar nedeniyle de Suriye'ye sıkışan PKK görülmemiş biçimde strateji değişikliklerine gidiyor...

Örgüt bir yandan, başta kadınlar olmak üzere, militanları Güneydoğu'ya sevk ediyor... Ancak sınırı geçenler Mardin ve Diyarbakır gibi kentlerdeki operasyonlarda etkisiz hale getiriliyor...

Bu arada medyaya artık "MİT'ten nokta operasyonu" başlıklı haberler daha çok yansırken, bu kapsamda son 5 yıl içerisinde 100 kadar üst düzey PKK'lının etkisiz hâle getirildiği tahmin ediliyor...

Önceki gün de dikkat çektiğimiz gibi; Türkiye için de yaşamsal öneme sahip Kerkük'te, Irak yönetimine ait güvenlik binasının KDP'ye tahsis edilmesiyle ortaya çıkan gerginlik Türkmenlerle PKK yanlılarını birbirine düşürdü, çıkan çatışmalarda en az 5 kişi öldü, 15'ten fazla insan da yaralandı...

Türkiye; Dışişleri nezdinde Kerkük'te yaşananlar konusunda çevre ülkeleri uyarırken, bu bölgedeki gerilimin kaynağının Suriye'de giderek şiddetlenen etnik çatışmalar olduğu, buna Türkmenler'in de katılması için kışkırtmalara başlandığı tahmin ediliyor...

Peki ya, Suriye'de Arap aşiretleri ile PKK yanlılarını ilk kez büyük bir çatışmaya sürükleyen asıl gerilime ne demeli?..

Arap, Kürt çatışması büyüyor...



ABD'nin eğittiği PKK gruplarının Suriye sınırındaki yayılma politikaları ve başta petrol kaynakları ile ticaret unsurlarını tamamen ele geçirme çabaları hem bölgedeki gerginliği arttırıyor, hem de Arap aşiretlerinin tepkisini çekiyor...

İşte bu gerginlik iyice büyürken; PKK'nın bölgedeki temsilcisi Ferhat Abdi Şahin ile görüşmek için davet edilen aşiret sözcülerinden Ahmed el Habil'in tuzakla alıkonulması, gerilimin zaten yüksek olduğu sınır bölgesinde şiddetin fitilini ateşlemeye yetti...

PKK ile Arap aşiretleri arasında Deyrizor, Haseke, Rakka ve Münbiç kırsallarında 12. gününe giren çatışmalarda en az 50 kişinin öldüğü bildiriliyor...

Bu arada can kayıplarının artması bölgedeki diğer aşiretleri de çatışmanın içerisine çekerken, PKK'nın denetim altında tuttuğu en az 33 köyün Araplar tarafından geri alındığı bildiriliyor...

PKK'ya isyan eden aşiretlerin liderlerinden İbrahim El Hafıl'ın, haksızlıklara ve zulme kesinlikle boyun eğmeyeceklerini söylemesi de bölgedeki çatışmaların giderek şiddetleneceğinin işareti...

Yandaş medyaya yansıyan haberlere bakılırsa, PKK'nın eyaletlere böldüğü bölgede 2750'den fazla militanı bulunuyor...

Bu rakam ABD'nin ordulaştırmaya çalıştığı yüz binin üzerindeki PKK-PYD-YPG unsurları içinde en deneyimli terör grupları olarak öne çıkıyor...

PKK'nın Güneydoğu'ya sızma planları, Kerkük'teki provokasyon ve de Deyrizor çevresindeki PKK-Arap çatışmasının tam da Türkiye ile Rusya arasındaki trafiğin yoğunlaştığı ve bu sırada AKP iktidarının Suriye lideri Beşar Esad'ı masaya çağırdığı döneme rastlaması da dikkat çekiyor!..

Erdoğan'ın; Esad'ın Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri tribünden izlediğini söylerken, "temennimiz bundan sonraki aşamada masada yer alır" demesi de, Türkiye'nin Suriye meselesine neşter vurmaya yoğunlaştığını gösteriyor...

Erdoğan'ın, Deyrizor'da Arap aşiretlerinin PKK'ya karşı giriştiği direnişi "onur mücadelesi" olarak nitelendirmesi de, bölgeyi karıştırdığı belirtilen bir ismin ilişkileri ve eylemlerini öne çıkartıyor...



ABD'nin "general" dediği terörist!..

Suriye sınırında Arap aşiretleri ile çatışmaya giren PKK/PYD/YPG unsurlarını koordine eden ismin faaliyetleri ve bağlantıları Amerika-Rusya hattında da dikkatle izleniyor...

Peki; kim bu Ferhat Abdi?..

"Mazlum Kobani" ve "Şahin Cilo" kod adlarını da kullanan Ferhat Abdi Şahin'in adı hem PKK içerisinde, hem de bölge ülkeleriyle ilişkilerinde şaibelere karışmıştı...

Hem yabancı medyada, hem de kendi sosyal medya hesabında adının "Mazlum Abdi" olduğunu öne süren bu PKK yöneticisi, Kobani'de 1990'da örgüte katıldıktan sonra Öcalan'la yakın ilişkiler kurmuş, sonra da üst düzey görevlere getirilmişti...

Bölgeye gelen Birleşmiş Milletler temsilcileri, ABD'nin askerî ve siyasi yetkilileri ve Rus diplomatlarla yakın ilişkiler kuran, bu ülkelere ait televizyonlara röportajlar veren Mazlum Abdi, 28 Ekim 2015'ten beri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"nin kırmızı kategorisinde yer alıyor...

Eski ABD Başkanı Trump'a mektuplar yazması, şu anki ABD Başkanı Biden'ın kendisine elçiler gönderdiğini yabancı medyaya açıklaması da Amerikan askerlerinin "general" dediği Şahin'in kimler tarafından korunduğunu dışa vurmaya yetiyor...

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG'nin lideri olan Mazlum Abdi işte son dönemde terör örgütü ile Arap aşiretleri arasında büyüyen çatışmanın sorumlusu olarak da gösteriliyor..

Ve Arap aşiretlerinin başına 50 bin dolar ödül koyması, Şahin'in bölgedeki dengeler açısından ne kadar büyük sorun ve tehlike içerdiğini de ortaya koyuyor...

Kerkük'te etnik çatışma kışkırtılırken, Deyrizor ve çevresinde Araplar'la PKK çatışması büyürken, Türkiye-Suriye sınırında yaşananlar, bölgedeki hareketliliğin çok farklı boyutlara gideceğini de gösteriyor!!!

Ne demiştik: Suriye sınırı sonbahar ve kış aylarında büyük sıkıntılara gebe!..