Suriye'de mayınlar ve misket bombası kalıntıları en az 3 bin 353 can aldı

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR, Mart 2011'de başlayan iç savaşta ülkenin farklı illerinde çatışan gruplarca döşenen antipersonel mayınlar ile misket bombası kalıntılarının yol açtığı can kayıplarına ilişkin rapor yayımladı.

Buna göre, Mart 2011'den bu yana mayın patlamaları sonucu 765'i çocuk, 304'ü kadın olmak üzere en az 2 bin 971 sivil hayatını kaybetti. Ölenler arasında 8 sağlık çalışanı, 7 sivil savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü ve 9 medya çalışanı yer aldı.

İç savaşta Suriye'nin çeşitli illerine çok sayıda antipersonel mayın türlerinin döşendiği kaydedildi.

Misket bombası kalıntılarının da mayınlara dönüştüğüne vurgu yapıldı.

Esed rejimi güçleri ve Rusya tarafından gerçekleştirilen misket bombalarının kalıntılarının patlaması sonucu ise 31'i kadın, 124'ü çocuk en az 382 sivil yaşamını yitirdi.

Böylece siviller için büyük bir tehdit oluşturan mayın ve misket bombası patlamalarında şimdiye dek en az 3 bin 353 sivil can verdi.

Mayın patlamalarında en çok can kayıpları Halep'te yaşandı

Antipersonel mayınları yüzünden can kayıplarının en çok yaşandığı il Halep oldu.

Söz konusu sürede Halep'te 759, Rakka'da 646, Deyrizor'da 499, Hama'da 287, Dera'da 266, İdlib'de 172, Haseke'de 144, Humus'ta 110, Şam 70, Süveyda'da 12, Kuneytra'da 4 ve Lazkiye'de ise 2 sivil mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.