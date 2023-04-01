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Suriye'den Mısır'a 14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 2009'dan bu yana Mısır'a bakanlık düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 17:48
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Suriye'den Mısır'a 14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Suriye'den Mısır'a 14 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, resmi ziyaret kapsamında Mısır'a geldi. Bakan Mikdad, Dışişleri Bakanlığında Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE'DEN MISIR'A 14 YIL SONRA İLK ÜST DÜZEY ZİYARET

Mısır'a Suriye'den Dışişleri Bakanlığı düzeyinde son ziyareti 2009'da Velid Muallim gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Mısır’dan Şam’a Dışişleri Bakanlığı düzeyinde ilk resmi ziyaret, geçtiğimiz 27 Şubat'ta yapılmıştı. Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından kabul edilmişti. Shoukry ve Mikdad, daha önce 2021'de New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında bir araya gelmişti.

Öte yandan, merkezi Kahire'de bulunan Arap Birliği, 2011’de rejimin göstericilere yönelik saldırılarının ardından Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

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