Suriye’den sıcak görüntüler. Aşiret savaşçıları ile terör örgütü arasında yoğun çatışmalar devam ediyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki alanda örgüt ile Arap aşiretler arasında başlayan çatışmalarda, Tel Tavil bölgesinden sıcak çatışma görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Suriye’den sıcak görüntüler. Aşiret savaşçıları ile terör örgütü arasında yoğun çatışmalar devam ediyor

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Arap aşiretler, Rakka ile Haseke’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlerin işgalindeki bölgelere sabah erken saatlerde operasyon başlattı.

Deyrizor’daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırmaya devam ediyor.

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BÖLGEDEN SICAK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Bölgede yaşanan sıcak çatışmalardan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Söz konusu çatışma bölgelerine Arap aşiretleri takviye konvoyları gönderiyor.

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Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

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Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG’den arındırmıştı.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "IŞİD’le mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI ZORLA SİLAH ALTINA ALIYOR

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.

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