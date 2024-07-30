Yabancı uyruklu manav su isteme bahanesiyle eve girip kadını taciz etti

Türkiye’de derinleşen problemlerden biri de kaçak ve Suriyeli sığınmacılar oldu. Suriyelerin sayısının giderek artmaıs herkesi endişelendiriyor. Suriyelilerin karıştığı hırsızlık, yaralama, taciz ve tecavüz olayları da her gün gündeme geliyor.

Ekol TV’nin haberine göre, yeni bir olay da İstanbul’da yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir manav su isteme bahanesiyle bir eve girdi. Evde kadını taciz etmeye çalışan manav kadına korku dolu anlar yaşattı.

EVDEN KAÇARAK KURTULDU

Yine iddialara göre yabancı uyruklu kadın evden kaçarak kurtuldu. Hemen arkasından evden çıkan manav bir anda arabasını alarak koştu.

Kadının korkulu dolu anları ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan tacizcinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği de belirtildi.

"TÜRKLER ZALİM, MÜSLÜMAN DEĞİL "

Öte yandan bugün bir video viral oldu. Almanya'da yaşayan bir Suriyeli Türkler hakkında akıl almaz sözler sarf etti. Suriyeli adam, Türklerin zalim olduğunu, depremin yaşandığını ve Allah'ın hepsini öldürdüğünü, Türklerin akıllanmadığını söyledi.

Ayrıca "Türkler Müslüman değil" cümlesini de kullandı.