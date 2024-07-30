Yabancı uyruklu manav su isteme bahanesiyle eve girip kadını taciz etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yabancı uyruklu manav su isteme bahanesiyle eve girip kadını taciz etti

İstanbul’da iddiaya göre yabancı uyruklu bir manav su isteme bahanesiyle girdiği evde kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının evden kaçarak kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Türkiye’de derinleşen problemlerden biri de kaçak ve Suriyeli sığınmacılar oldu. Suriyelerin sayısının giderek artmaıs herkesi endişelendiriyor. Suriyelilerin karıştığı hırsızlık, yaralama, taciz ve tecavüz olayları da her gün gündeme geliyor.

Ekol TV’nin haberine göre, yeni bir olay da İstanbul’da yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir manav su isteme bahanesiyle bir eve girdi. Evde kadını taciz etmeye çalışan manav kadına korku dolu anlar yaşattı.

EVDEN KAÇARAK KURTULDU

Yine iddialara göre yabancı uyruklu kadın evden kaçarak kurtuldu. Hemen arkasından evden çıkan manav bir anda arabasını alarak koştu.

Kadının korkulu dolu anları ise kameraya yansıdı. Gözaltına alınan tacizcinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği de belirtildi.

"TÜRKLER ZALİM, MÜSLÜMAN DEĞİL "

Öte yandan bugün bir video viral oldu. Almanya'da yaşayan bir Suriyeli Türkler hakkında akıl almaz sözler sarf etti. Suriyeli adam, Türklerin zalim olduğunu, depremin yaşandığını ve Allah'ın hepsini öldürdüğünü, Türklerin akıllanmadığını söyledi.

Ayrıca "Türkler Müslüman değil" cümlesini de kullandı.

lsisli.jpg

sisl.jpg

İlgili Haberler
Suriyeliden skandal sözler. Türkler çok zalim. Deprem geldi Allah hepsini öldürdü
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş
Son Haberler
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi Gündem
Samsun'da 200 litre etil alkol ele geçirildi
Milli Takımın rakibinde doping depremi Spor
Milli Takımın rakibinde doping depremi
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta Teknoloji
Instagram'ın meşhur özelliği sonunda Whatsapp'ta
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar Gündem
Sosyal medyada sahte diploma satıyorlar! ‘KPSS’ye gir, vize başvurusu yap’ reklamıyla müşteri arıyorlar
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken... Gündem
Yılancı Osman'ı koynunda beslediği yılanlar ısırdı! Şov yaparken...
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp Dünya
Çin'i sel vurdu. 7 ölü 3 kayıp
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia Gündem
Aydınlatma direğinden elektrik akımına kapıldı. Yine elektrik yine facia