Suriyeliden skandal sözler. Türkler çok zalim. Deprem geldi Allah hepsini öldürdü

Türkiye’nin ekonomik krizi bir yana bir de sığınmacı ve kaçak sorunu var. Özellikle Suriyeli sayısı Türkiye’de giderek artıyor. Hem kaçak hem de vatandaşlık alan Suriyeli sayısındaki artış beraberinde can sıkıcı olayları da beraberinde getirdi ve getirmeye de devam ediyor.

Suriyeli sığınmacıların hırsızlık, yağma, taciz, tecavüz gibi olaylara karışmasının ardından Türkiye’de bazı eylemler yapılmıştı. En son Kayseri’de küçük bir çocuğa taciz olayının ardından Türkler ayağa kalmıştı. Suriyeli sığınmacılar da buna karşılık vererek Türklere saldırmıştı.

Almanya’da yaşadığı iddia edilen Suriye uyruklu bir adamın Kayseri’de yaşananlarla ilgili sözleri şoke etti. Türkler hakkında skandal ifadelerde bulunan adam “Türkler çok zalim. 3 dakika deprem geldi Allah hepsini öldürdü” dedi.

"TÜRKLER ÇOK ZALİM"

Devamında Suriyeli adam “Türkler Suriyeliler hakkında çok zalim. 3 dakika içinde deprem geldi Allah hepsini öldürdü. Bu adamın ne zararı ver ben gelip vurayım öldüreyim. Akıllı olun. Kadın vurmuş, bebek vurmuş, yaşlı adam vurmuş araba yakmış. Burada çok Türk var biz de yaparız ama yapmıyoruz. Ama ayıp haram diyoruz, kardeş diyoruz ama onlar anlamıyor sizin gençler anlamıyor.” İfadelerini kullandı.

"TÜRKLER AKILLANMIYOR"

Suriye uyruklu adam “Ben depremde 20 gün çalıştım yardımcı oldum Kahramanmaraş’ta çünkü kardeşimiz ama onlar akıllı olmuyor, zalimler. Yangın geldi bütün köyü aldı gitti.

"MÜSLÜMAN DEĞİLLER"

Biz unutmuyoruz bunları. Çok üzüldük. Elimizden bir şey gelmedi çünkü buradayız. Ben bir restoranın camını kırayım o adamın ne suçu var. Türkler Müslüman değil. Ben kameraya konuşuyorum korkmuyorum.” Şeklinde konuştu.

KAYSERİ'DE NE OLMUŞTU?

Kayseri Melikgazi'de yabancı uyruklu bir şahıs 6 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiası halkı ayağa kaldırmıştı. Mahalleli ayağa kalkarak sokağa döküldü. Suriyelilere ait ev ve iş yerleri yakıldı ve taşlanmıştı.

Olayın ardından bu kez Suriyeliler ayaklanarak Türklere saldırmıştı. Araba ve tırlara zarar verilip sürücüler darp edilmişti.

KAYSERİ'DE OLAYDAN GÖRÜNTÜLER: