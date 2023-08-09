Suriyeliden Atatürk'e ve Türklere hakaret. Bulup sınır dışı edin bu alçağı

Editör: Abdullah KELEŞ

Ülkemizdeki sığınmacı sorunu her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Türk kadınlarının mini etek giymesini eleştiren bir Suriyeli, 'onlar giyiyorsa bende çekerim' gibi aşağılık bir açıklamayla kadınların videosunu çekme hakkını kendinden bulduğunu dile getirmişti.

Bu kez de yine ülkesinde savaş olduğunu söyleyerek elini kolunu sallayarak bizim ülkemizde yaşayan bir Suriyeli Türk halkına ve Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti.

Haber sitesinde yayınlanan bir videonun altına ağza alınmayacak hakaretler eden bu kullanıcı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Söz konusu paylaşımda Suriyeli kişi şu ifadeleri kullandı:

Doğan köpeklerle şerefleri lanetleniyor. En aşağılık insanlar, ırkçı bir halk, lanetli Atatürk'ün yetiştirdiği köpek çocukları.

Söz konusu paylaşımın ardından Suriyeli kişi sosyal medya hesabını sildi. Ancak bu tweetin ekran görüntüsü sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.