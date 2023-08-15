Suriye’den gelen kaçaklar Hatay’da depremzede çadırlarına yerleşti

Editör: Abdullah Keleş

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi kaçak ve sığınmacıların merkezi haline getirdi. Özellikle sınırlardan ve şehirlerden her gün gelen görüntüler sayılarındaki artışı gözler önüne koyuyor.

Sığınmacı ve kaçaklarla ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, bu sefer gündem yaratacak görüntüler Hatay’dan geldi.

Depremzede vatandaşlar için yapılan ve depremzedelerin kalması gereken çadırlara kaçakların yerleştiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ülkelerinde savaş var bahanesiyle Türkiye’ye kaçan, hemen hemen hepsi askerlik çağındaki kaçakların çadırdan çektiği videolar tepkilere neden oldu.

Paylaşılan videoya birçok tepki yorumu geldi.

DEPREM ÇADIRLARINDAN VİDEO

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız, ''Hatay’a yeni gelen kaçakların deprem çadırlarındaki videosunu izliyorsunuz. Askerlik çağında belki de Suriye’de bir çok suç işlemiş olan işgalciler. Hatay’a karşı yapılan bu işgali normal gören herkes vatan hainidir. Bu işgalciler Hatay’da suç işleyip, geldikleri gibi kaçarsa bunun hesabını kim verecek?'' ifadelerini kullandı.