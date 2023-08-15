Suriye’den gelen kaçaklar Hatay’da depremzede çadırlarına yerleşti

Türkiye’ye sığınmacı ve kaçak akınları devam ederken, Hatay’da depremzedeler için yapılan çadırlara yerleştikleri ortaya çıktı.

Suriye’den gelen kaçaklar Hatay’da depremzede çadırlarına yerleşti

Editör: Abdullah Keleş

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası ülkeyi kaçak ve sığınmacıların merkezi haline getirdi. Özellikle sınırlardan ve şehirlerden her gün gelen görüntüler sayılarındaki artışı gözler önüne koyuyor.

Sığınmacı ve kaçaklarla ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkarken, bu sefer gündem yaratacak görüntüler Hatay’dan geldi.

Depremzede vatandaşlar için yapılan ve depremzedelerin kalması gereken çadırlara kaçakların yerleştiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ülkelerinde savaş var bahanesiyle Türkiye’ye kaçan, hemen hemen hepsi askerlik çağındaki kaçakların çadırdan çektiği videolar tepkilere neden oldu.

Paylaşılan videoya birçok tepki yorumu geldi.

screenshot-1-002.png

screenshot-3-002.png

screenshot-2-001.png

DEPREM ÇADIRLARINDAN VİDEO

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Zafer Partisi Samandağ İlçe Başkanı Suphi Yıldız, ''Hatay’a yeni gelen kaçakların deprem çadırlarındaki videosunu izliyorsunuz. Askerlik çağında belki de Suriye’de bir çok suç işlemiş olan işgalciler. Hatay’a karşı yapılan bu işgali normal gören herkes vatan hainidir. Bu işgalciler Hatay’da suç işleyip, geldikleri gibi kaçarsa bunun hesabını kim verecek?'' ifadelerini kullandı.

screenshot-4-001.png

İlgili Haberler
Suriyeliden Atatürk'e ve Türklere hakaret. Bulup sınır dışı edin bu alçağı
Türkiye'deki Suriyelilere duyurulur. First Lady'niz sokağa indi. Hani iç savaş vardı?
Suriyelilerin gasp ettiği kardeşini kurtarırken bu hale geldi
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı
Suriyeli video çekip Türklere küfür etti. Tehditler savurdu
Metroda bir vatandaş Suriyelilere ateş püskürdü: Benim çoluğumun çocuğumun hakkını yemeyin ulan burada
Öne Çıkanlar
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Son Haberler
Kırklareli’nde trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Kırklareli’nde trafik kazası: 3 yaralı
Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı Spor
Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı
33 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı Güncel
33 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
Mıcır yüklü tır devrildi Güncel
Mıcır yüklü tır devrildi
Mucize faydaları ortaya çıkan bitki her derde deva. Yıllarca çöpe atılarak hata yapıldı Şifalı Bitkiler
Mucize faydaları ortaya çıkan bitki her derde deva. Yıllarca çöpe atılarak hata yapıldı
Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı. Magazin
Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı.