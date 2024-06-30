Suriyeli'den 6 yaşında kıza cinsel istismar. Kayseri'de halk ayağa kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeli'den 6 yaşında kıza cinsel istismar. Kayseri'de halk ayağa kalktı

Kayseri’de Suriyeli sığınmacı 6 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulundu. Kent sokaklara döküldü.

Kayseri Valiliği çocuğa cinsel istismar olayı sonrası kentte yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyeli'nin küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun duyulması üzerine Kayserililer sokaklara döküldü.

Polis, olay sonrası tepki gösteren vatandaşlara TOMA ile su çıkarak yatıştırmaya çalıştı. İstismar haberinin duyulmasının ardından vatandaşlar araçları ters çevirerek Suriyelilerin işlettiği dükkanları ateşe verdi.

Aktarılanlara göre Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Olayların büyümesi üzerin polis vatandaşlara müdahale etti.

Kayseri'de yaşanan iğrenç olayı duyuran ise gazeteci Fatih Ergin oldu.

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VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Kayseri Valiliği ise çocuğa cinsel istismar olayı sonrası kentte yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Valilik hakkında cinsel istismar iddiası olan Suriye uyruklu kişinin gözaltına alındığını, Suriye uyruklu küçük çocuğun ise koruma altına alındığını duyurdu.

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