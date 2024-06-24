Baraka alevlere teslim oldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle bir barakayı ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm barakayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, ancak baraka kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmazken, yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ediyor.