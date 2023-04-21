Suriyeliler İstanbul'da ortalığı savaş alanına çevirdi

Sultanbeyli'de Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2 kişi yaralandı.

Suriyeliler İstanbul'da ortalığı savaş alanına çevirdi

DHA'nın haberine göre, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde Suriye uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma daha sonra silahlı, sopalı kavgaya dönüştü. Silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu.

Yaşanan kavga anı çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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