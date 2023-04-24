Sınırı kaçak geçmeye çalışan Suriyeliler tekbir getirerek Türk askerine saldırmak istedi

Türkiye-Suriye sınırındaki kaçak geçişleri önlemek amacıyla sınır duvarının önüne hendek kazma işlemi yapan iş makinelerine ve onları koruyan Türk askerine, Suriyeliler tekbir getirerek saldırmak istedi.

Sınırı kaçak geçmeye çalışan Suriyeliler tekbir getirerek Türk askerine saldırmak istedi

Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara Suriyelilerin saldırıda bulunmak istediğine dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Yayımlanan görüntülere göre iş makinesinin çevresini saran Suriyeliler hendek çalışmalarının devam etmesini engellemek için koruma görevi yürüten Türk askerine karşı sözlü saldırı yaptığı görülüyor.

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Suriyelilerin tekbir seslerinin duyulduğu o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansırken video sosyal medyada gündem oldu.

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