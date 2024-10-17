Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 6 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir sürücü kursunda akrabalar arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada, 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Ali Pınar Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü kursunda akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada H.U., M.U., F.U., V.Y., N.S. ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.U.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 6 yaralı

Sürücü kursunda bıçaklı kavga: 6 yaralı

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