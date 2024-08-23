Sürücüler dikkat. Bolu Dağı'ından geçişleri yasaklanıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sürücüler dikkat. Bolu Dağı'ından geçişleri yasaklanıyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'ndeki bakım çalışmaları nedeniyle sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendirilmiş ve bu durum bölgede ciddi trafik yoğunluğuna neden olmuştu.

Durumu hafifletmek için yetkililer tarafından yeni bir karar alındı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü saat 14.00 ile 23.00 arasında Bolu Dağı geçişinde ağır vasıtalara geçiş yasağı getirildiği duyuruldu. Bu karar, tünelin İstanbul yönündeki tüpünde devam eden uzatma çalışmaları ve oluşan yoğunluk nedeniyle alındı.

Yetkililer, sürücülerin seyahat planlarını yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi. Ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymanın önemini vurguladı.

Peki neden bu kadar yoğunluk yaşanıyor?

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesimi, tünel çalışmalarından dolayı trafiğe kapatıldı. Bu durum, tüm araç trafiğini D-100 kara yoluna yönlendirerek, özellikle hafta sonları yoğun bir yük oluşturdu. Özellikle İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, saatlerce süren trafik sıkışıklığında kaldı.

Ağır vasıta yasağıyla, Bolu Dağı'ndaki yoğunluğun azaltılması ve trafik akışının hızlandırılması hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu çözümün tek başına yeterli olmayabileceğini ve uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sürücülere öneriler:

Alternatif Güzergahlar: Seyahat planlarını yaparken alternatif güzergahları araştırmalı ve trafik durumu hakkında bilgi almalıdırlar.

Trafik Haberleri: Radyo, televizyon veya trafik uygulamaları aracılığıyla güncel trafik bilgilerini takip etmelidirler.

Sabırlı Olmak: Yoğunlukta sabırlı olmak ve acele etmemek önemlidir.

Trafik Kurallarına Uymak: Trafik işaret ve işaretçilerine uymak, kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

Bolu Dağı'ndaki trafik yoğunluğu, tünel çalışmaları ve artan araç trafiği nedeniyle ciddi bir sorun haline geldi. Yetkililerin aldığı ağır vasıta yasağı, sorunu kısmen de olsa hafifletmesi bekleniyor. Ancak, uzun vadeli çözümler için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekiyor.

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