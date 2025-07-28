Sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar ve ulaşıma kapalı yollar (28 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 14-18. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak, ulaşım Kandıra Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek.

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TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Kuşadası yolunun 11-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 25-29. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 6-8. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 23-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Tirebolu 1 ve Tirebolu 2 tünellerinin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım, saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.