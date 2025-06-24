Sürücüler dikkat! Karayollarında hangi yollar kapalı? (24 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Sürücüler dikkat! Karayollarında hangi yollar kapalı? (24 Haziran 2025)

Karayollarında yapım ve bakım çalışmaları sürüyor. Tünellerde, otoyollarda ve bağlantı yollarında trafik kontrollü ilerliyor. Peki, Karayollarında hangi yollar kapalı? Detaylar haberimizde...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 45-48. kilometrelerindeki T4 ve T5 tünellerinde yapılan yangın söndürme sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü devam edecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 11-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-1.jpg

Dilovası-Batı Hereke kavşaklarındaki onarım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümünde şerit daraltmasına gidiliyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Karayollarında hangi yollar kapalı? İşte güncel yol durumu! (13 Haziran 2025)Karayollarında hangi yollar kapalı? İşte güncel yol durumu! (13 Haziran 2025)

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-2.jpg

Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisi) bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 36-38. kilometrelerinde şev tanzimi, Kemer-Antalya-Burdur yolunun 3-4. kilometrelerinde Sanayi Köprülü Kavşağı ve diğer yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu kesimlerde kontrollü gerçekleştiriliyor.

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-3.jpg

Adıyaman-Siverek yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde (Batı-İskenderun kavşakları bölgesi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-4.jpg

Çankırı-Şabanözü-Çubuk yolunun 39-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-5.jpg

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-6.jpg

suruculer-dikkat-karayollarinda-hangi-yollar-kapali-yenicag-7.jpg

Karayolları için önemli uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (22 Haziran 2025)Karayolları için önemli uyarı! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (22 Haziran 2025)

Son Haberler
Gümüşhane’nin saklı cenneti: Çakırgöl gölü! 2 bin 553 metrede yaz kış bir arada
Gümüşhane’nin saklı cenneti: Çakırgöl gölü!
Kalp ritim bozukluğu elektriksel ablasyon ile 30 dakikada çözüldü
Kalp ritim bozukluğu elektriksel ablasyon ile 30 dakikada çözüldü
Alo ben Fenerbahçe'den Mourinho! Üç futbolcuya telefon
Alo ben Fenerbahçe'den Mourinho! Üç futbolcuya telefon
Yozgat’ta balkon kazası! Çocuğun durumu kritik: ekipler seferber oldu
Yozgat’ta balkon kazası! Çocuğun durumu kritik: ekipler seferber oldu
Kan şekerini dengeleyen süper meyve
Kan şekerini dengeleyen süper meyve