Sürücüler sakın yapmayın. 22 araca rekor ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini korumak amacıyla şok uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, AFAD kavşağında yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 22 araç sürücüsüne toplamda 78 bin 556 lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde yüksek sesli müzik dinleme, APP plaka kullanımı, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, usulsüz ses ve ışık sistemleri, abartı egzoz ve karayolları kanununa aykırı ekipman bulundurma gibi ihlaller tespit edildi.