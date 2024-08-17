Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili baraja uçtu

Araç, olaydan iki gün sonra dalgıçlar tarafından gölden çıkarıldı.

Olay, M.Ö.'nün arkadaşlarıyla balık tutmak için gittiği Akdeğirmen Baraj gölünde gerçekleşti. M.Ö., balık tutarken el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobilin göl sularına daldığını fark etti. Kısa sürede batmaya başlayan araç, birkaç dakika içinde tamamen gölden kayboldu. M.Ö. durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Kentte dalgıç bulunmadığından, çevre illerden yardım talep edildi.

Antalya İHH Arama Kurtarma Ekibi'ne bağlı dalgıçlar bölgeye gönderildi. Dalgıçlar, suya girdikten sonra araca halat bağlayarak, makaralı motor sistemi yardımıyla gölden çıkardılar.