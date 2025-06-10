Survivor finaline son adım! Batuhan’dan sonra ikinci koltuk kime gitti? Adem mi, Volkan mı?

Finale az bir süre kala ikinci finalist düello oyunuyla netleşti. Adem, Volkan, Ayşe ve Sevgi arasındaki çekişmeli düelloda yeni finalist ortaya çıktı. İlk finalist Batuhan Karacakaya’ydı.

Peki, Survivor’ın ikinci finalisti kim oldu, finalist belli mi? İşte Adem, Volkan, Ayşe ve Sevgi’nin mücadelesi…

Survivor’da final koltuğu için ikinci yarışmacı 9 Haziran Pazartesi akşamı açıklandı. Tv8’de izleyiciyle buluşan Survivor’da final oyunları ikinci gününde devam etti.

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Batuhan’dan sonra ikinci finalistin belirlendiği mücadelede Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda yarıştı.

Nefes kesen yarışta Sevgi ve Ayşe elendi, finalde Adem ile Volkan karşılaştı. Heyecanlı mücadelede Volkan’ı geçen Adem, Survivor’ın ikinci finalisti oldu.

Peki, Survivor’ın son bölümünde kim kazandı? İkinci finalist kim? İşte son bölüm detayları…

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Survivor’da büyük final heyecanı devam ediyor. Son dörde kalan Adem, Sevgi, Volkan ve Ayşe, ikinci final biletini almak için tüm güçlerini ortaya koydu.

Peki, Survivor’da ikinci finalist kim?

SURVİVOR İKİNCİ FİNALİST KİM OLDU?

Adem, Volkan, Sevgi ve Ayşe arasındaki düello sonrası ikinci finalist Adem oldu.

SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

İlk düelloyu kazanan Batuhan Karacakaya, Survivor’ın ilk finalisti oldu.

Finale günler kala duygusal düello! Survivor’da Adaya veda eden isim belli oldu

Finale günler kala duygusal düello! Survivor’da Adaya veda eden isim belli oldu