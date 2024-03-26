Survivor'da jet ski kazasında faciadan dönüldü: Nagihan kıl payı kurtuldu

Survivor yarışmasında yaşanan bir olay, gündemi sarsmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Yunus Emre'nin, jet ski ile Nagihan'a yönelik 'öldürmeye teşebbüs ettiği' iddiaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddialara göre, Yunus Emre'nin kontrolünden çıkan jet ski, Nagihan'a çarpmış ve Nagihan bu sırada canını zor kurtarmış. Olayın ardından Nagihan'ın yaşadığı korku ve endişe ise ekranlara yansıdı. Nagihan, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu ve o anları izleyenler de büyük bir üzüntü yaşadı. Survivor yarışmasının bu sezonunda yaşanan bu tür olaylar, izleyiciler arasında büyük bir tartışma yarattı ve Yunus Emre'ye karşı tepkilerin artmasına neden oldu. Konuyla ilgili olarak, yarışmanın yapımcılarından da açıklama bekleniyor.