Survıvor'da kameraya fena yakalandı

Kaynak: mynet
Survıvor'da kameraya fena yakalandı
Survivor 2024 All Star kadrosunda yer alan Nefise Karatay bir görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Kameralara yakalanan Nefise’nin elinde sakladığı şeyin sigara olduğu öne sürüdü.

Pınar ve Sema kavga ederken o anlar kameraya alındı. Kamerada ki görüntüler izletenleri şaşkına uğrattı. Kameralara yakalanan Nefise, elinde bir şeyi saklamaya çalıştığı görüntülendi. Nefise’nin elinde sakladığı şeyin sigara olduğu iddia edildi.

Survivor tutkunları konuya ilişkin "Açıklama yapılmalı" dedi.

2023 Survivor şampiyonu olan ve Survivor 2024 All Star kadrosunda da yarışan Nefise Karatay sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

Aleyna'ya ettiği küfürlerden dolayı tepki toplayan yarışmacı şimdi de kameraya yansıyan görüntüleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Şimdi ise Nefise’nin kameralara takılan görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Survivor tutkunları "Acun Ilıcalı açıklama yapmalı" diyerek bazı fan tutkunları ise "Resmen sigara içiyor", "Olamaz böyle rezillik" yorumlarında bulundu. İşte yapılan bazı yorumlar...

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