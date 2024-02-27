Survivor’da tekmeli, yumruklu kavga: Favori isim diskalifiye oldu

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Survivor 2024 All-Star tüm hızıyla devam ediyor.

Hemen hemen her gün bir olayın yaşandığı programda yaşanan kavgalara bir yenisi daha eklendi

Yarışmanın son konseyinde Pınar'ın ismini yazarken Sema'nın baş harfini yılan olarak çizmesi gerilim yarattı.

İkili arasında yükselen tansiyon şiddete dönüştü.

SEMA VE PINAR BİRBİRİNE GİRDİ

Ekrana yansıyan görüntülere göre Sema, "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen." diyerek Pınar'ın yanına geldi.

Barakada uzanan Pınar, "Sana mı soracağım?" yanıtını verince Sema, Pınar'a tekme attı.

Tekmenin ardından Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma." derken ikili tekrardan birbirine temas etti.

Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Sema bu kez de Pınar'a yumruk attı.

Sema, araya giren arkadaşlarına ise, "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi.

Pınar da, "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" ifadelerini kullandı.

Sema’nın tekrar harekete geçmesi üzerine Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.

ACİL DURUM KONSEYİNDE ACUN ILICALI AÇIKLADI

Olayın ardından Acun Ilıcalı kırmızı takımı 'Acil Durum Konsey'ine çağırdı.

Ilıcalı, davranışının kabul edilemez olduğunu belirterek Sema'nın diskalifiye olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

“Sen bana göre örnek bir annesin, hayatı tek hareketten değil genelliğiyle değerlendirmekten yanayım her zaman. Öyle fevri bir olaydan bir yere varmak benim için her zaman insanı yanlışlara götürür. Senin karakterinle ilgili bir değerlendirme asla değil bu ancak yaşanan bu olay bizim yarışmamızın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız ve bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız.”