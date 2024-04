Survivor’da tanışıp evlenme kararı aldılar. Düğün hazırlıkları başladı

Mert Öcal ve Sude Burcu çifti Survivor All Star 2022'de farklı takımlarda olmalarına karşın bir aşk yaşamış ve adada başlayan aşklarını dışarıya taşımaya karar vermişlerdi. Eylül 2022'de Sude Burcu’nun memleketi İzmir’de gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, şimdi ise düğün hazırlıklarına başlamış durumda.

“KUSURSUZ OLMASINI İSTİYORUZ”

Bir alışveriş merkezinde kameralara yakalanan çiftten Mert Öcal, düğünleri için titiz bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti ve "Düğün hazırlıkları cidden çok zor, ama bu tatlı bir telaş. Her detayı özenle planlıyoruz çünkü büyük gün için her şeyin kusursuz olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Mert Öcal aynı zamanda, çekimleri süren "İlk Göktürk" adlı filmin yanı sıra yeni bir projeye daha hazırlandığını söyledi. Projenin ayrıntılarını henüz paylaşmayan Öcal, projenin titizlikle hazırlandığını ve çekimlerin bitmesinin ardından daha fazla bilgi vereceklerini açıkladı.

MERT ÖCAL KİMDİR?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" olduktan sonra 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu.

​​​​​​​ ​​​​​​​

SUDE BURCU KİMDİR?

11 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Babası futbol antrenörü, annesi pilates hocası olan Sude Burcu’nun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu.

1.66 boyunda ve 57 kilo olan Sude Burcu’nun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.