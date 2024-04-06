Yasemin Allen'in vücudundaki morluklar merak ediliyor. Her şey bir paylaşımla başladı

Ünlü dizi Dokuz Oğuz'da 'Albay Tomris Toprak' rolüyle gündeme gelen Yasemin Allen, başarılı performansı ve güzelliğiyle göz dolduruyor.

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi pek çok popüler projede rol alan Yasemin Allen, oyunculuk yeteneği ve estetik görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyada aktif bir kullanıcı olan Allen'ın her bir gönderisi, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Allen, son zamanlarda eski FBI ajanı olan sevgilisiyle gündem olmuştu.

Yasemin Allen, son sosyal medya gönderisiyle yine gündeme geldi. Gönderide, bacağındaki jilet izi ve morluklarını sergiledi.

Kendine 'Sakar kız Candy' lakabını takan Allen, gönderisine 'Biri jilet kesikleri, diğeri masa kenarına çarpmalar. Sürekli bir şeylere takılıp düşüyorum' şeklinde bir not ekledi.

Allen'a sosyal medyada yapılan yorumlar arasında; 'Bu morluklar nasıl oldu?', 'Başına ne geldi?', 'O zaman bol bol nazar boncuğu takmalısın' gibi ifadeler yer aldı.