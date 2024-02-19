Survivor'da tansiyon yükseldi. Atakan-Yasin kavgasını Acun zor ayırdı

Kaynak: Mynet
Survivor'da tansiyon yükseldi. Atakan-Yasin kavgasını Acun zor ayırdı
Survivor All Star'da Atakan ile Yasin arasındaki tartışmada tansiyon yükseldi. Survivor konseyinde Yasin'i uyaran Atakan'ın "El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin." sözleri anı gerilime sürüklerken, Yasin "Racon kesiyor burada" diyerek tepki gösterdi. Araya giren Acun Ilıcalı tarafları uyardı.

Survivor All Star'da gerginlikler ve yer yer de kavgalar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Atakan ile Yasin arasında yaşanan gerilim, konseye adeta damgasını vurdu.

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Konseyde, oyun esnasında Yasin'in üzerlerine yürümesine tepki gösteren Atakan, "Yasin'in kötü niyetli olmadığını şu anda anlayabiliyoruz ama. Orada bizim üzerimize elini kolunu sallaya sallaya bağırıp saçma sapan cümleler kurarak gelmesi beni rahatsız etti." diye konuştu.

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Yasin'i uyaran Atakan, "Orada bizi, ben onun Hilmi Cem'in üzerine geldiğini de anlamadım. Kötü sözler söyleniyor buna dikkat edilmesi lazım. Bunun geri dönüşü olmayabilir kavgalar yaşanmasın." dedi.

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Atakan'ın "Kavgaya gelir gibi geldi Yasin bize. El kol sallayarak gelirsen geri dönemeyebilirsin. 'Lan'lar, adam ol'la havada uçuştu." sözlerine Yasin'den de tepki gecikmedi.

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Yasin "Ne yapıyor abi. Racon kesiyor burada." diye konuştu.

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Atakan'ı ikaz eden Acun Ilıcalı ise "Tehditvari konuşmayalım." dedi.

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