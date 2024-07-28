Süs havuzunda yüzen çocuklar vatandaşları korkuttu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Süs havuzunda yüzen çocuklar vatandaşları korkuttu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yasak olan süs havuzuna giren çocuklar, vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli olmasına rağmen havuzda serinlemenin keyfini yaşadı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde sıcak havaların etkisiyle serinlemek isteyen çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzuna girdi. Karacabey’in çeşitli noktalarında bulunan süs havuzları, bu yaz çocukların ilgi odağı oldu. Ancak bu eğlenceli aktivite, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Havuzda oynayan çocukları gören vatandaşlar, hem tehlikenin farkında olup hem de çocukların keyifli anlarına tanık oldular. Çocukların herhangi bir sorun yaşamadan havuzdan çıkmaları ise herkese derin bir nefes aldırdı.

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