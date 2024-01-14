Süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın doğalgaz'dan zehirlenerek hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Süt kaynatmak isteyen yaşlı kadın doğalgaz'dan zehirlenerek hayatını kaybetti
Erzurum'da 80 yaşındaki bir kadın süt kaynatmak isterken sızan doğalgazın kurbanı oldu. Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Erzurum’un Aziziye ilçesi Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta beş katlı bir binanın birinci katında ylanız başına yaşayan 80 yaşındaki Hacer Ağsakallı ısınması için ocağa süt koydu.

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Sütün taşarak doğalgazdaki ateşi söndürdüğünü fark edemeyen yaşlı kadın, sızan doğalgazdan zehirlendi.

Apartmanda gaz kokusu olduğunu fark eden komşular, durumu hmen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri geldi. Ekipler, vakit geçmeden apartmanın gaz akışını keserek tedbir aldı. Bu sırada sağlık görevlileri yaptıkları kontrol ve muayenede 80 yaşındaki yaşlı kadının hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

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80 yaşındaki kadının cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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