Uzun raf ömrü ve saklama koşulları nedeniyle pratik olarak kabul edilen süt tozu kahve ve tatlılarda sıkça kullanılmaktadır. Süt tozunun içeriğine dair pek çok ayrıntı merak ediliyor. Peki, süt tozu nedir? Süt tozu zararlı mıdır?

SÜT TOZU NEDİR?

Sütün ısıl işlemler esnasında kurutulması ile elde edilen katı maddelere süt tozu adı verilmektedir.

Süt tozu veya kurutulmuş süt, sütü kuruyana kadar buharlaştırarak üretilen bir mandıra ürünüdür. Süt kurutmanın bir amacı sütü korumaktır; süt tozu, sıvı sütten daha uzun bir raf ömrüne sahiptir ve düşük nem içeriği nedeniyle soğutulmasına gerek yoktur.

Sütün taşınma ve saklama koşullarının oldukça pahalı olması nedeniyle süt tozu kullanımı zamanla benimsenerek artmıştır.

Ayrıca raf ömrünün normal sütler kadar kısa olmaması da tüketicilerin sıvı süt yerine süt tozunu tercih etmesine neden olmaktadır.

SÜT TOZU ZARARLI MIDIR?

Uzmanlar genel olarak süt tozu, krema, vanilya, fındık, karamel gibi aromalar, tatlandırıcı içeren kahveler vücudumuza zarar verdiğini, kahveye katılan zararlı bileşenler arasında süt tozunun en başta yer aldığını söylüyor.

Süt tozunun içerisinde bulunan melamin bileşeni karaciğer yağlanmasına yol açtığı söylenirken, süt tozu kadınlarda dolaşım sistemini bozarak selülit oluşumuna sebep olmaktadır.

Eğer süt tozları kaliteli bir sütten elde edildiyse çok daha güvenilir ve pratik bir kullanıma sahiptir. Süt tozları her ne kadar kolay saklanabilme ve kullanılabilme imkanlarına sahip olsa da her gıda ürünü gibi çeşitli bozulmalar yaşayabilmektedir.

Uygun koşullarda tutulmayan ve üretim esnasında yaşanan birtakım durumlar nedeniyle süt tozlarının renk, koku ve lezzetlerinde normal olmayan durumlar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle, süt tozu kullanırken mutlaka ürünün taze ve bozulmamış olduğunu kontrol etmeniz gerekmektedir.