Süt üreticide 13.5 lira, markette 36 lira. Fark 100’ü aştı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Nermin Özkaya
Süt üreticide 13.5 lira, markette 36 lira. Fark 100’ü aştı
CHP’li Gürer ulusal süt konseyinin tavsiye fiyatının 13,5 lira olmasına karşın markette sütün yüzde 100’den fazla zamla 36 liraya satıldığını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, et ve süt üretimindeki sorunları gündeme taşıdı.

Gürer TBMM’de gerçekleştirdiği toplantıda 1 litre süte karşılık 1,5 kilo yem alınabilmesi nedeniyle üreticinin ürettiği sütten zarar ettiğini belirtti. Gürer, çiğ süt üreticisinin maliyet artışları nedeniyle sorunlar yaşadığına değinirken “Ulusal Süt Konseyi çiğ süt için 13,5 lira tavsiye fiyatı belirledi. Ancak sanayici işlenmiş sütü litre fiyatının farklı marketlerde tüketiciye 36 liraya satmaktadır” dedi.

Üreticiden çıkan ürünün yüzde 100’ün üzerinde zamlı fiyatla tüketiciye ulaştığına dikkat çeken Gürer, “Bunun yanında peynir başta olmak üzere üretilen süt ve sütten mamul ürün fiyatları da artmaya devam etmektedir. Çiğ süt destek primi litre başına 1.5 lira olmalı. Bu yöndeki kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunduk. Kanun teklifinin kabul edilmesi, zor durumdaki süt üreticisine bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır” dedi.

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