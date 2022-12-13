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Suudi Arabistan 3 Türk için idam kararı verdi. Gözler AKP iktidarında

Suudi Arabistan, 3 Türk için idam kararı verdiği bildirildi. İdam kararının eylül ayında ailelerine tebliğ edildiği belirtilirken, gözler AKP iktidarına çevrildi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 11:30
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Suudi Arabistan 3 Türk için idam kararı verdi. Kim kurtaracak bu Türkleri. Gözler AKP iktidarında

Suudi Arabistan 3 Türk için idam kararı verdi. Gözler AKP iktidarında
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Çalışmak için Suudi Arabistan’a giden 3 işçi hakkında idam kararı verildi. İdam kararı eylül ayında ailelere tebliğ edildi. Arabistan'daki üç Türk için gözler AKP iktidarına çevrildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ikamet eden ve Suudi Arabistan’a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik, idamla yargılanıyor. "Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla Hataylı işçiler hakkında verilen idam kararı eylül ayında ailelerine tebliğ edildiği bildirildi.

Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.

Suudi Arabistan’da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.

ERDOĞAN SUUDİ YETKİLİLERLE KONUŞTU
Topal’dan sonra söz alan AKP'li Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.

İşçilerin akıbetiyle ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, “Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye’ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz” diye konuştu.

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Türkmen
13.12.2022 11:59
Buradada suidiler var.bizde sokakda gördüğümüz Arap lari elektrik direklerine asalım.  
 
kandıra
13.12.2022 11:50
Kardeşim uyuşturucu ticaretinin cezası o ülkede ölüm.Suçluyu kurtarmakta nedir.Bu adamlar uyuşturucu satarken bunu biliyordu.Keşke tüm dünyada uyuşturucuya idam olsa.Sattığı yüzlerce insan ölüyor.  
 
Faruk Kaya
13.12.2022 11:46
3 Müslüman mı Türk mü ?  
 
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