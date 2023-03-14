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Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak

Suudi Arabistan, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 37 milyar dolarlık siparişle 121 uçak satın alacak.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 18:10
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Suudi Arabistan ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 37 milyar dolarlık siparişle 121 uçak satın alacak

Suudi Arabistan Boeing'den 37 milyar dolarlık 121 uçak satın alacak
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ın Boeing'den 787 Dreamliner tipi uçak satın almasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Geçen ay Boeing'in Air India'nın ticari filosunun genişletilmesini desteklemek için sattığı 200'den fazla uçak ile tarihteki en büyük ikinci ticari işlemini tamamladığını kaydeden Jean-Pierre, bugün de Suudi Arabistan ile uçak satışı konusunda iki anlaşma imzalandığını duyurdu.

Jean-Pierre, Boeing'in, GEnex motorlarıyla donatılmış 121 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı üretmek için Suudi Arabistan ile iki anlaşma imzaladığını, anlaşmaların değerinin 37 milyar dolar olduğunu açıkladı.

"Boeing, haftalar içinde şirket tarihindeki en büyük iki işlemini tamamladı." ifadesini kullanan Jean-Pierre, bu anlaşmaların 44 eyalette havacılık tedarik zincirinde bir milyondan fazla Amerikalının işine katkı sağlayacağını vurguladı.

Jean-Pierre, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların, çoğu dört yıllık üniversite diploması gerektirmeyen 140 binden fazla iş olanağı sunacağına dikkati çekti.

"Boeing'in, yıllarca süren görüşmeler ve son aylarda yapılan yoğun müzakerelerin ardından Suudi Arabistan ile bu anlaşmaları nihayet sonuçlandırabilmesinden özellikle memnunuz." diyen Jean-Pierre, bu ortaklığın, ABD ile Suudi Arabistan endüstrileri arasındaki 80 yıllık işbirliğinde bir başka "dönüm noktası" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

(Kaynak: AA)

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