Suudi Arabistan Birleşik İstihdam Portalı tanıtıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan Birleşik İstihdam Portalı tanıtıldı

Suudi Arabistan, hükümet ve kamu sektörlerini kapsayan iş fırsatları sunan birleşik bir istihdam portalı başlattı.

Suudi Arabistan, hükümet ve kamu sektörlerini kapsayan iş fırsatları sunan birleşik bir istihdam portalı başlattı.

Jadarat platformu, Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Al-Rajhi tarafından tanıtıldı.

Çevrimiçi portalın oluşturulması, ülkenin vatandaşlar arasındaki işsizlik oranını azaltma misyonuyla örtüşüyor.

Haziran ayında Genel İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir raporda, Suudi vatandaşları arasındaki işsizlik oranının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,6'ya ulaştığı, bir önceki çeyreğe göre 0,2 puanlık hafif bir düşüş, yıllık bazda ise 1,1 puanlık bir düşüş olduğu belirtilmişti.

Al-Rajhi, eski Twitter hesabı X sayfasında, "Bugün, hükümet sektörlerinin insan sermayesini geliştirme, işgücü piyasasındaki arz ve talebi karşılama ve Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda kamu ve özel sektörde istihdam için bir cephe olma yönündeki ortak çabalarının bir uzantısı olarak gelen Jadarat için birleşik ulusal istihdam platformunu başlattık" diye yazdı.

Açılış töreninde konuşan El-Raci, özel sektörde çalışan Suudi sayısının 2 milyonu geçtiğini, bunun da Krallık'taki yerel katılımın arttığını gösterdiğini söyledi.

Bakan, Jadarat platformunun İnsan Kaynakları Geliştirme Fonu'nun ulusal kadrolarını güçlendirmesine ve iş gücü piyasasına katılımlarını artırmasına yardımcı olmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

El-Rajhi, fonun yılın ilk yarısında Krallık'taki istihdam ve eğitim programlarını desteklemek için 1,01 milyar dolar harcadığını açıkladı.

İnsan Hakları Vakfı (HRDF) Müdürü Turki El-Juwaini, platformun çok sayıda sektörde 70 binden fazla kişiye iş imkânı sunduğunu söyledi.

El-Cüveyni, platformun kullanıcılara çeşitli bölgeler, kariyer yolları ve beceri setleri genelinde fırsatları filtreleme olanağı tanıyarak, özelleştirilmiş iş arama seçenekleri sunacağını sözlerine ekledi.

Temmuz ayında Ulusal Çalışma Gözlemevi tarafından yayımlanan bir rapora göre, 1,38 milyonu erkek, 957 bin 798'i kadın olmak üzere 2,34 milyon Suudi vatandaşı, Krallığın özel sektöründe istihdam ediliyor.

Suudi Arabistan, Ekim 2022'de iş arayanları kamu ve özel sektördeki mevcut istihdam fırsatlarıyla buluşturmak amacıyla Jadarat'ın pilot aşamasını başlattı.

Suudi Arabistan platform aracılığıyla Taqat ve Jadarah portallarına kayıtlı iş arayanların verilerini entegre etti. İlki bir istihdam destek programı olarak hizmet ederken, ikincisi çevrimiçi işe alım iş sistemi olarak hizmet etti.

Haziran ayında yayımlanan GASTAT raporunda, Suudi Arabistan işgücü piyasası göstergelerinde iyileşmeler kaydedildiği, Suudi kadınların istihdam/nüfus oranının bu yılın ilk çeyreğinde 0,6 puan artarak yüzde 30,7'ye çıktığı belirtildi.

Kurum ayrıca, Suudi Arabistanlı kadınların iş gücüne katılım oranının 2024'ün ilk üç ayında 0,8 puan artarak yüzde 35,8'e yükseldiğini belirtti.

Suudi erkek işçiler arasında istihdam-nüfus oranı ve iş gücüne katılım oranı 1,2 ve 1,0 puan artarak sırasıyla yüzde 63,6 ve yüzde 66,4'e ulaştı.

Raporda, işsiz Suudi vatandaşlarının yüzde 95,9'unun Krallığın özel sektöründe çalışmaya açık olduğu belirtildi.

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