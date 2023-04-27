Suudi Arabistan ile Almanya görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Sudan'daki "hızlı gelişen" olayları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sudan'da "hızla gelişen" olaylar ve burada mahsur kalan yabancıların durumu değerlendirildi.

DÜNYA BARIŞI KONUŞULDU

İki taraf, askeri tırmanışı durdurmanın, Sudan'daki siviller için gerekli korumayı sağlamanın ve Sudan topraklarından ayrılmak isteyenler için güvenli insani koridorlar sağlamanın önemini vurguladı.

Baerbock ve bin Ferhan ayrıca Suudi Arabistan ve Almanya'nın bölgede ve dünyada barışı tesis etme çabalarını güçlendirmek başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası arenadaki meseleleri ve gelişmeleri de ele aldı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALARIN GEÇMİŞİ

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ordu ile HDK arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda düne kadar 512 kişinin öldüğünü, 4 bin 193 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasında 25 Nisan'da başlayan 72 saatlik ateşkese rağmen yer yer çatışmalar devam ediyor.