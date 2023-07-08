Suudi Arabistan kralı yazlık villasının yanındaki plaja çökemedi. Halkın itirazı kabul edildi

Fatih Altaylı "Demokrasi ve devlet böyle olur" diye açıkladı. Suudi Arabistan kralı Fransa’daki yazlık villasının yanındaki plajı kapatmak istedi. Ancak halk tepki gösterince plaj kiralanmadı.

Suudi Arabistan kralı yazlık villasının yanındaki plaja çökemedi. Halkın itirazı kabul edildi

Editör: Özlem Kıral

Suudi Arabistan Kralı Selman’ın Fransa’nın güneyinde yapacağı tatil ülkeyi karıştırmıştı. Cannes kentinin doğusunda yer alan Vallauris Golfe-Juan’daki La Mirandole halk plajının Suudi Kral ve beraberindeki yaklaşık bin kişiye tahsis edilmesi tartışma olmuştu.

2015 yılında gerçekleşen olayda kralın ailesi ile birlikte kalacağı villasının önündeki plaja girişler ‘güvenlik’ gerekçe gösterilerek yasaklanmıştı. Yazlık konutla plaj arasına da asansörlü özel yol inşa edildi.

Karara tepki gösterenlerin başlattığı kampanyada 100 binden fazla imza toplandı. Dilekçe metninde krala yapılan özel muameleye son verilmesi istendi. Yerel halk kamusal bir alanın kapatılmasının yanlış olduğunu belirterek tepki göstermişti. Halkın itirazı haklı bulunarak plaj krala kiralanmadı. Kralın artık villasına gitmediği de iddialar arasında.

Gazeteci Fatih Altaylı ise bu durumu sosyal medya hesabından anlattı. Altaylı, “Demokrasi ve devlet nasıl olur diye soran olursa bu iyi bir örnektir. Halkın gücünü ve yasaların üstünlüğünü gösterir.” dedi.

Altaylı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bu gördüğünüz bina Suudi Arabistan Kralının güney Fransa’da Antibes ile Cannes arasında St. Juan körfezindeki Yazlık villası. Suudi kral Villanın yanındaki hemen yanındaki Mirandole plajını her yıl belediyeden kiralardı. Ancak 2015 yılında halk kamuya ait bir plajın bir şahsa kiralanmasının gayrı yasal olduğunu söyleyerek itiraz etti. İtiraz haklı bulundu ve plaj krala kiralanmadı. Bunun üzerine kral küstü ve artık villasına gitmiyor. Demokrasi ve devlet nasıl olur diye soran olursa bu iyi bir örnektir. Halkın gücünü ve yasaların üstünlüğünü gösterir.

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