Suudi Arabistan, Mısır'da büyük oynuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Suudi Arabistan, Mısır'da büyük oynuyor

Suudi Arabistan'ın Mısır'a 5 milyar dolar yatırım yapma sözü, Kahire'nin mali ve yatırım politikalarını düzeltme çabalarına olan güveni temsil ettiği gibi, Körfez ülkelerinin bölgesel ekonomilere para akıtmaya yönelik tutumlarının değiştiğinin de bir işareti olarak yorumlanıyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Riyad'da Mısır başbakanıyla yaptığı görüşmede anlaşmayı yaptı . Mısır hükümetinin duyurusunda ayrıntılar eksikti, ancak Suudi Arabistan için hedeflerden biri Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki gayrimenkul geliştirme olabilir.

Körfez ülkeleri, Mısır'a finansal olarak çok az geri ödemeyle nakit vermekten yüz çevirmiş durumda: Suudi Arabistan'ın 2022'de Mısır merkez bankasına yatırdığı 5 milyar dolarlık mevduat, Riyad'ın son yardımları olabilir. Suud Kamu Yatırım Fonu, özellikle ülke dışındaki yatırımlarından piyasa getirisi talep ediyor.

2022'de kendi egemen servet fonu ADQ'nun, ülkenin başlıca sigara üreticisi de dahil olmak üzere Mısır'ın en büyük üç halka açık şirketinin ikisinde en büyük hissedar haline geldiği BAE'nin ayak izlerini takip ediyor. Bu yılın Şubat ayında, Akdeniz'de birinci sınıf bir sahil şeridi için 35 milyar dolarlık yüklü bir taahhütte bulundu.

Yatırımlar Kahire'yi, ekonomiyi açmaya teşvik etti ve daha yatırım yapılabilir hale getirdi. Şubat ayındaki anlaşmanın ardından Mısır hükümeti para birimini devalüe etti ve serbest dalgalanmaya geçti. Bu da Uluslararası Para Fonu'nun kendi kurtarma paketini iki katından fazla artırarak 8 milyar dolara çıkarmasının önünü açtı.

Tahrir Üniversitesi Orta Doğu Politikası Enstitüsü müdür yardımcısı Timothy Kaldas "Mısır birden fazla fon sağlayıcıya sahip olmayı tercih ediyor. Körfez devletlerinin şeffaflık gereklilikleri ise daha az talepkar olma eğiliminde" diye konuştu.

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