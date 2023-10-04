Suudi Arabistan petrol üretimi kesintisini sürdürecek

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) bugün yapılacak toplantısı öncesi gönüllü petrol üretimi kesintisine dair bilgi verildi.



Haberde, Suudi Arabistan'ın temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini aralık ayı sonuna dek sürdüreceği belirtildi.



HEDEF ARALIK 2024'E KADAR GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ 500 BİN VARİL AZALTMA

Bu miktarın, Suudi Arabistan'ın nisan ayında açıkladığı "Aralık 2024'e kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil azaltma" kararına ek olduğu hatırlatıldı.

Kasım ve aralık aylarında da yapılacak kesintilerle Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin yaklaşık 9 milyon varil olacağı ifade edilirken, kesinti miktarının gelecek ay tekrar revize edileceği belirtildi. Gönüllü kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği bildirildi.



Suudi Arabistan nisan ayında petrol üretimini 2024 sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltma kararı almış, temmuz ayında da ek günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine karar verdiğini duyurmuştu.