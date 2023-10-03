Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90 dolardan işlem görüyor

KAYNAK: AA
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar

Dün 91,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, 10 ayın en yüksek seviyesine yükselen ABD doları etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünü destekliyor. ABD dolar endeksi dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 106,834 oldu. Güçlü doların, diğer ülkeler için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Dün dolar endeksi, ABD hükümetinin kısmi kapanmadan kaçınması ve ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağı beklentilerini artırmasının etkisiyle yükseldi. Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr dün yaptığı açıklamada, başka bir faiz artırımı ihtiyacından ziyade faiz oranlarının ne kadar uzun süre yüksek tutulması gerektiğine odaklanıldığını ifade etti.

Öte yandan, uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın yapılacak toplantısına odaklandı. OPEC'in, yıl sonuna kadar devam edilmesi planlanan üretim kesintilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağına dair beklentiler, küresel arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 92,06 ile 92,20 dolar aralığının direnç, 89,50 ile 89,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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