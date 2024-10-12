Suudi Arabistan Vinicius JR’un peşinde. Rekor sözleşme gelebilir

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius JR. son dönemde dünya futbolunu adeta sallıyor. Yıldız oyuncu Ballon D'or ödülünün en büyük adayı olarak gösterilirken geçen sezon oynadığı futbolla kendisini herkese hayran bıraktı. Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarında Belligham ile birlikte en çok katkı veren isim olan Brezilyalı yıldız, geçen sezon tüm kulvarlarda oynadığı 39 maçta 24 gol atarken 11 asist yaptı. Vinicius, bu sezona biraz tutuk başlasa da 12 maçta 4 gol atarak 7 asist yaptı.

Transfermakt verilerine göre Vinicius JR’un bonservis bedeli 200 milyon euroyu bularak Manchester City’nin golcüsü Haaland ile birlikte dünyanın en pahalı oyuncusu oldu. Brezilyalı yıldızın takım arkadaşı Bellingham’ın bonservis bedeli ise 180 milyon euroya yükseldi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİP ÇIKT

2018 yılında Real Madrid’e gelen ve İspanyol devinde 276 maçta 87 gole imza atan Brezilyalı yıldızın kariyerinin nereye doğru gideceği merak konusu olurken çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Brezilyalı yıldızı Suudi Arabistan’dan talipler olduğu öğrenildi.

İspanya basını Brezilyalı yıldıza Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal’in talip olduğunu yazdı. Neymar’ın formasını giydiği Suudi kulübünün önümüzdeki yaz Brezilyalı yıldız için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Al Hilal’in sakatlığı devam eden Neymar’ın boşluğunu bir başka Brezilyalı olan Vinicius ile doldurmak istediği belirtiliyor.

REAL MADRİD ÇOK RAHAT

Gelen haberlere göre Real Madrid yönetimi Vinicius Suudi Arabistan’dan gelecek bir teklifi kolayca reddedeceğini düşündüğünden oldukça sakin durumda. Yönetim, Brezilyalı oyuncunun kulübe olan bağlılığından ve kariyerine Suudi Arabistan’da devam etmeyi düşünmeyeceğinden oldukça emin durumda. Al Hilal’in Vinicius için nasıl bir sözleşme önereceği merakla beklenirken yeni bir rekora imza atabilecekleri konuşuluyor.