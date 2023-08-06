Suudi Arabistan'da barış zirvesi

Suudi Arabistan'da, Rusya-Ukrayna krizini çözmenin yollarının görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

KAYNAK: AA
Suudi Arabistan'da barış zirvesi

El-İhbariyye kanalında yer alan haberde, Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarının görüşüleceği toplantının dün Cidde'de başladığı belirtildi.

Toplantıya bazı ülkelerin ulusal güvenlik danışmanları ve temsilcilerinin katılacağı aktarılan haberde, katılımcı ülkelerin isimleri ve toplantının kaç gün süreceğiyle ilgili detaya yer verilmedi.

Arap medyasında ise 40'a yakın ülkenin katıldığı iki gün süreceği ifade edilen toplantıya Ukrayna'dan bir heyetin katılmasına karşın Rusya'dan katılım gerçekleşmediği haberleri yer aldı.

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur? Keşfet
Sebum dengesi nedir? Saçlarda sebum dengesi nasıl korunur?
Geri dönüşüm tesisinde yangın Güncel
Geri dönüşüm tesisinde yangın
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek Teknoloji - Otomotiv
Elektrikli otomobil devi akıllı telefon üretecek
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi Güncel
Sosyal medyada beğeni için ölümle burun buruna geldi
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı Güncel
Bedelli askerlikte yeni dönem. Resmi Gazete'mde yayınlandı
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat! Ekonomi
4 yıldan fazla aynı evde oturanlar dikkat!
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı Dünya
Bangladeş'te dang hummasından ölenlerin sayısı 300'ü aştı