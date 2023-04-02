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Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Suudi Arabistan, Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürme kararı aldı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 18:07
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Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Suudi Arabistan'dan petrol kararı
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Petrol piyasası bankacılık krizinin resesyon yaratacağı endişeleri ve Çin'in petrol talebinde değişimler sebebiyle dalgalı bir dönemden geçerken Suudi Arabistan'dan üretim kesintisi kararı geldi.

Suudi Arabistan devletinin haber ajansı SPA'nın haberine göre, ülke diğer OPEC+ ülkelerinin de koordinasyonunda Mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretimini 500 bin varil düşürecek. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı sağlamak adına alınmış "ihtiyati bir karar" olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kesinti kararı 5 Ekim 2022'de alınan OPEC ve OPEC dışı ülkelerinin bakanlar düzeyindeki toplantısında alınan karara ek bir karar oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun gelecek dönem üretim politikalarına yönelik 3 Nisan'da gerçekleştireceği toplantıda, birliğin alacağı karar da merakla bekleniyor. OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'deki toplantıda, 2023'ün sonuna kadar günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kesintiye gitme karar almıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından grubun mevcut üretim politikasına devam edeceği değerlendiriliyor.

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