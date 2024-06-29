Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

Kaynak: AA
Suudi Arabistan’dan vatandaşlarına ‘ülkeyi terk edin’ çağrısı

Suudi Arabistan, İsrail ile Lübnan arasından yaşana gerilimden dolayı vatandaşlarından ülkeyi terk etmesini istedi.

Suudi Arabistan, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerilimden dolayı Lübnan'da bulunan Suudi vatandaşlarına "ülkeyi terk etme ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etme" çağrısında bulundu.

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Suudi Arabistan’ın Beyrut Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail-Lübnan sınırındaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, vatandaşlardan ülkeyi acilen terk etmeleri ve bu ülkeye seyahatlerini iptal etmeleri çağrısında bulunuldu.

Büyükelçilik, acil durumlarda vatandaşlarının kendileriyle iletişim kurması gerektiğini duyurdu.

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