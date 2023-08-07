Suudi kulübüne transfer olan Benzema'dan Kabeli paylaşım

Fransız oyuncu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki resmi hesabından umreye giden insanların giydiği ihramla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Arap Kulüpler Şampiyonası çeyrek finalinde yıldız futbolcu Karim Benzema'nın takımı Al Ittihad ile Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Al Hilal 3-1'lik skorla kazandı ve yarı finale adını yazdırdı.
Jesus'un takımına galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Milinkovic-Savic, 45+3'de penaltıdan Al Dawsari ile 70. dakikada Malcom kaydetti. Al Ittihad'ın tek golünü ise 56. dakikada Romarinho kaydetti.
Mücadelede Al Ittihad'ın yıldızı Karim Benzema ve Al Hilal'in fubolcusu Al Muaiouf penaltı kaçırarak maça damga vurdular.