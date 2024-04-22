Tabanca ile oynayan 11 yaşındaki çocuk canından oldu. İhmal kurbanı

Kaynak: DHA
Tabanca ile oynayan 11 yaşındaki çocuk canından oldu. İhmal kurbanı
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evde bulduğu tabancayla oynarken tetiğe dokunması sonucu kazara kendisini vuran Mustafa Özpolat (11), hayatını kaybetti.

Diyarbakır'daki olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi kırsal Savaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre evde yalnız olduğu sırada bulduğu babasına ait tabancayı oyuncak sanan Mustafa Özpolat, tetiğe basarak ateş etti. Tabancadan çıkan kurşun, evin duvarına isabet etti. Mustafa, bir süre daha oynadığı tabancanın namlusunu kendisine doğru çevirerek, ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, ailesine haber verdi. Mustafa kanlar içinde yerde hareketsiz bulunurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa’nın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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